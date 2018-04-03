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أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب ناقش مع أمير قطر تهديد إيران والنزاع الخليجي

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:39 م
ترامب مع أمير قطر
ترامب مع أمير قطر
رويترز
قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب ناقش مع أمير قطر اليوم الثلاثاء التهديد الذي تشكله إيران كما أكد ضرورة تسوية النزاع بين دول الخليج.

وقال البيت الأبيض في بيان "بحث الزعيمان سلوك إيران الذي يزداد تهورا في المنطقة والتهديد الذي تشكله للاستقرار الإقليمي".

وأضاف أن ترامب أكد للأمير "أن من الضروري إنهاء النزاع الخليجي".

وقال البيت الأبيض إن ترامب تحدث أمس الاثنين مع العاهل السعودي الملك سلمان بشأن النزاع الخليجي وبشأن قضايا إقليمية أخرى منها الأوضاع في سوريا واليمن.

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