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رياضة

دورى ابطال اوروبا .. بايرن ميونخ يفرض التعادل الإيجابي على أشبيلية فى الشوط الأول .. فيديو وصور

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:45 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد رشاد
انتهى الشوط الأول بين بايرن ميونخ ومضيفه أشبيلية، بالتعادل الإيجابي 1-1، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، فى إطار مباراة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بابلو سارابيا فى الدقيقة 32 من زمن اللقاء، قبل أن يدرك بايرن ميونخ التعادل للضيوف فى الدقيقة 37 من زمن المباراة عن طريق تسجيل لاعب إشبيلية خيسوس نافاس هدف بالخطأ فى مرماه.

يذكر أن مباراة العودة ستقام يوم الأربعاء 11 من الشهر الجاري، على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.
دورى ابطال اوروبا .. بايرن ميونخ يفرض التعادل الإيجابي على أشبيلية فى الشوط الأول .. فيديو وصور
دورى ابطال اوروبا .. بايرن ميونخ يفرض التعادل الإيجابي على أشبيلية فى الشوط الأول .. فيديو وصور
دورى ابطال اوروبا .. بايرن ميونخ يفرض التعادل الإيجابي على أشبيلية فى الشوط الأول .. فيديو وصور
دورى ابطال اوروبا .. بايرن ميونخ يفرض التعادل الإيجابي على أشبيلية فى الشوط الأول .. فيديو وصور
دورى ابطال اوروبا .. بايرن ميونخ يفرض التعادل الإيجابي على أشبيلية فى الشوط الأول .. فيديو وصور

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