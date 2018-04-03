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رياضة

السفير أحمد بكر يتابع تدريبات المصري بالعاصمة ليبرفيل

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:07 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أُقيم اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الصداقة الدولي بالعاصمة الجابونية ليبرفيل حضور السفير أحمد بكر سفير مصر بالجابون ، ومعه أسرة السفارة ممثلةً في أحمد شاش نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بالجابون ومعهما عدد من أعضاء الطاقم الإداري للسفارة.

وكان في استقبالهم الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق المصري ورئيس البعثة والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري والكابتن وليد بدر المدير الإداري للفريق.

واطمأن السفير أحمد بكر من الدكتور علي الطرابيلي على مدى توافر كافة متطلبات بعثة المصري التي وصلت للعاصمة ليبرفيل عصر اليوم، موجهًا أسرة السفارة بملازمة البعثة تمامًا لتلبية أية متطلبات لها خلال الفترة التي تسبق مباراة ذهاب دور ال 32 مكرر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري بمضيفه مونانا الجابوني والمقرر اقامتها عصر الجمعة المقبل على ستاد الصداقة الدولي بالعاصمة ليبرفيل.

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