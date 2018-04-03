المصري يؤدي أول تدريباته في الجابون استعدادًا لمونانا

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم أولى تدريباته بالعاصمة الجابونية ليبرفيل على الملعب الفرعي لاستاد الصداقة الدولياستعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة بذهاب دور ال 32 مكرر من الكونفيدرالية والتي تجمعه عصر يوم الجمعة المقبل بنظيره مونانا الجابوني .



وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام حسن على عدم رفع الحمل البدني للاعبيه ، حيث اكتفى بخوضهم لمران خفيف اشتمل على عدد من تدريبات الاطالات وفك العضلات خوفًا من اصابة اللاعبين بالارهاق خاصةً بعد رحلة السفر الطويلة بدايةً من بورسعيد وصولًا الى ليبرفيل والتي استمرت لما يقرب من ثمانية عشرة ساعة، وعقب المران خضع اللاعبون لجلسات التأهيل والاستشفاء تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق