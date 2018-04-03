صلاح فوزي يعلن عن آخر يوم للطعن من مرشحي انتخابات الرئاسة بعد إعلان النتيجة.. فيديو

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن غدا آخر يوم للطعن من أي مرشحي انتخابات الرئاسة على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إعلان النتيجة، موضحا أن المحكمة الإدارية العليا لم تتلق أي طعون على نتيجة انتخابات الرئاسة في اليوم الأول.



وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية مع محمد الباز في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن الإنتخابات الرئاسية اتسمت بالشفافية والنزاهة لم تكن لها سابقة من قبل والفضل يعود للهيئة الوطنية للإنتخابات.



وأشار إلى أنه لا يوجد أي نص في الدستور يقضي باعتبار الحكومة مستقيلة بعد الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الجسم الانتخابي هي تلقائية القيد في قواعد الناخبين وذلك متواجد في الأنظمة العربية.



وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يلزم جميع المحافظين بالإستقالة بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين، منوها إلى أن يوجب على رئيس الجمهورية حلف اليمين قبل مباشرته لممارسة مهامه الرئاسية.