بورصة «وول ستريت» تقفز والمؤشر إس آند بي يتخطى مستوى رئيسياً للدعم

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة بعد جلسة متقلبة مع ترقب المستثمرين موسم نتائج الشركات للربع الأول من العام.





وتخطى المؤشر ستاندرد آند بورز مستوى رئيسيا للدعم وصعدت أسهم أمازون دوت كوم بفعل آمال بأن انتقادات من الرئيس دونالد ترامب لن تترجم إلى تغييرات في السياسة.





وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت مرتفعا 389.17 نقطة، أو 1.65 بالمئة، إلى 24033.36 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 32.57 نقطة، أو 1.26 بالمئة، ليغلق عند 2614.45 نقطة.



