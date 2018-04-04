مصر تدخل عصر تصنيع المحولات الكهربائية.. الوزير يفتتح المصنع الأول من نوعه بالشرق الأوسط..ويؤكد: 42 مليار جنيه لتطوير الشبكة.. أضفنا 25 ألف ميجاوات في 4 سنوات.. ولن تنقطع الكهرباء عن أي منزل بعد عامين

وزير الكهرباء:

لدينا احتياطي الكهرباء العالمي الآمن لأى مستثمر

أصبحت لدينا الطاقة التى يحتاجها قطاع الاستثمار بدون شرط

عدم انقطاع التيار الكهربائى عن أى منزل فى مصر خلال عامين

نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية بلغت 100 %

المصنع الجديد إنتاج المحولات الكهربائية حتي جهد 500 كيلو فولت

نسبة المكون المحلي لمحولات القوى تبلغ 90%





افتتح أمس الثلاثاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مصنع محطات محولات الجهد العالى بشركة اجيماك بالعين السخنة بمحافظة السويس.





وقال وزير الكهرباء إن الحكومة المصرية رصدت 22 مليار جنيه لرفع كفاءة شركات التوزيع، بالإضافة إلى 20 مليار جنيه أخرى لرفع كفاءة شركات النقل بقطاع الكهرباء.





وأضاف خلال افتتاح مصنع محطات محولات الجهد العالى بشركة اجيماك بالعين السخنة بمحافظة السويس، أنه تمت إضافة 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية والذى يعد احتياطيا عالميا آمنا لأى مستثمر وأننا أصبحت لدينا الطاقة التى يحتاجها قطاع الاستثمار بدون شرط أو قيد وأننا نسعى خلال عامين إلى عدم انقطاع التيار الكهربائى عن أى منزل فى مصر، مشيرًا إلى أن سياسة وزارة الكهرباء خلال الفترة القادمة هى رفع الدعم عن القادرين وتوجيهه إلى الشرائح غير القادرة من المستهلكين فى مصر.





وقال الوزير إن مصنع محطات محولات الجهد العالى XD- EGEMAC ، والذى يعد هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج مهمات محطات محولات القوى حتى جهد 500 كيلوفولت بالإضافة إلى مهمات الـ GIS جهود 500/220/66 والمهمات الأخرى لمحطات محولات مثل المكثفات ومانعات الصواعق.





وقال "خان بينج" القنصل التجاري بالسفارة الصينية إن هناك تعاوناً بين مصر والصين فى مجالات كثيرة وخاصة فى مجال القطاع الكهربائي وأن مصر بهذا المشروع ستصبح الاولى فى منطقة الشرق الاوسط لتصنيع المحولات والمفاتيح بهذه التكنولوجيا وستصبح مصدرة للمنطقة.





وأشار الوزير إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا، موضحًا أنه من واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادي.





وقال إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى التصنيع المحلى للمعدات الكهربائية الاهتمام الكبير حيث يعمل قطاع الكهرباء على توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية ، تعميق التصنيع المحلى في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات، وكذلك توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع وكذا لمبات الإضاءة عالية الكفاءة، بالإضافة إلى تسويق المنتجات المحلية للمعدات الكهربائية للدول العربية والأفريقية وتنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.





وأوضح أن قطاع الكهرباء يعد من كبار المساهمين فى شركات تصنيع مهمات القوى الكهربائية ومنها الشركة المصرية الالمانية لصناعة المنتجات الكهربائية (إجيماك) حيث تساهم الشركة القابضة لكهرباء مصر بنسبة 63% من أسهم الشركة.





وتساهم شركة إجيماك بدورها بنسبة 49 % فى شركة XD إجيماك لمهمات الجهد العالى وبنفس النسبة فى شركة شنت إجيماك لتصنيع مهمات الجهد المنخفض.





وأضاف أنه كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت ، بالإضافة إلى 42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.





وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حاليًا 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حاليًا بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج.





كما أضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قد وضع دائمًا قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروع.





وتواصل الدولة المصرية إحراز أهداف كبري في ملف الكهرباء والطاقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث بدأ التشغيل والتصنيع أمس الثلاثاء لأحدث مصنع لتوطين التكنولوجيا العالمية وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع بمهمات الشبكة القومية للكهرباء ومحطات القوي الكهربائية.





وتنفذ الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص والمشترك خطة طموحة للمساعدة في توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربائية وتلبية احتياجات السوق من مهمات الطاقة الكهربائية ومعداتها والحد من فاتورة الاستيراد.





ويستهدف المصنع الجديد انتاج المحولات الكهربائية حتي جهد 500 كيلو فولت وتبلغ نسبة المكون المحلي لمحولات القوى 90% وتبلغ نسبة المهمات المصنعة بالشركة 60 % من مهمات الشبكة القومية لنقل الكهرباء من خلال قاعدة صناعية كبيرة تقام علي مساحة 260 ألف متر مربع في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس.





وتدرس الشركة إنشاء مصانع اخرى لصناعة مكثفات الطاقة وموانع الصواعق فى الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مصنع المحولات و بدء عملية الإنتاج الفعلية.





وفي السنوات الأخيرة ودعت مصر أزمة حادة في الكهرباء وحققت اكتفاءً ذاتيًا لسد احتياجات الاستهلاك المحلى وخدمة المشروعات والاستثمارات الصناعية الجديدة والتصدير من خلال شبكات الربط الكهربائي وإضافة قدرات للشبكة القومية وصيانة وحدات الطاقة الكهربائية.



