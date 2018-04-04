الإسباني «لويس تابوينكا» في أولى فعاليات مهرجان القاهرة للموسيقى المعاصرة لدورته الـ 6

يقدم عازف الإيقاع والمؤلف الإسبانى "لويس تابوينكا" فى أولى فعاليات مهرجان أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة بدروته الـ6، مشروع "صولوز” وهو مستوحى بعمق من التاريخ المعاصر كما هو مستوحي من أعمال فرانشيسكو دي جويا المرئية والمثيرة، عقب ذلك يدير عازف الإيقاع "أيمن مبروك" ورشة تفاعلية للارتجالات الحرة، من الثامنة مساء وحتى العاشرة مساء من يوم 14 أبريل الجارى.





تأتى الدورة السادسة للمهرجان بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ومؤسسة أرنست فون سيمنس للموسيقى، ومعهد جوتة بالقاهرة، وصندوق التعاون الدولى لمعهد جوتة، فى الفترة من 14 حتى 29 أبريل الجارى، وتنظمه الجمعية الجمعية الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة، بمشاركة نخبة متميزة من الموسيقيين المعاصرين والمؤلفين المتميزين من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وألمانيا.





وتقام فعاليات المهرجان بقصر المانيسترلى ومجمع الفنون بالزمالك ومركز الهناجر للفنون وعدد من جالريهات القاهرة كالمشربية وأرت توكس، إلى جانب الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومعهد جوتة بالقاهرة، مركز الإبداع الفنى بالأوبرا، وكونسرفتوار القاهرة، وروم مكان للفنون .





ويركز "لويس تابوينكا" علي الموسيقى المعاصرة والتجريبية، وهو نشط أيضا وفعال في مضمار الارتجال الموسيقى الدولي، وقام بجولات في أوروبا وآسيا والأمريكتين، وشارك في مهرجانات مثل مهرجان مونسترسومر الصيفي (فرايبورج، ألمانيا )، ومهرجان ربيع نيوبري ( نيوبري، إنجلترا ) ومهرجان الأداء الدولي في بوجوتا ( كولومبيا )، ومهرجان إنسمز ( فالنسيا، إسبانيا ) وسامبلر سيريز (برشلونة، إسبانا)، وكرم في عدة مسابقات للإيقاع وحصل على جوائز من قبل حكومة أراجون، وزارة الثقافة في إسبانيا، وهيئة الفولبرايت، كما أنه المؤسس والمدير الفني للمهرجان الدولي للموسيقى التجريبية (FAT) في بورخوس، أسبانيا.



