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قصة «علي أمين» من مصر إلى الخارج خوفا من عبد الناصر

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 12:01 ص
صدى البلد
محمد طاهر
تتجاوز شهرة مصطفى أمين شقيقه علي لدى الكثير رغم أن الفضل يعود إليه في العديد من التجارب التي خرجت وشهدت نجاحا كبيرا في الصحافة.

بدأ على أمين مشواره الصحفي مع أخيه فقام بالتفرغ مع مصطفى أمين لإصدار جريدة أخبار اليوم 1944 في نوفمبر، ثم قام بشراء مجلة آخر ساعة من محمد التابعي وعام 1945، وفي مؤسسة أخبار اليوم أصدرا مجلة "آخر لحظة" عام 1948 ومجلة الجيل الجديد عام 1951 وفي 18 يونيو عين نائبا لرئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

وفي 7 أغسطس عام 1961 تولى رئاسة تحرير صحف دار الهلال، و30 مارس عام 1962 رئيسا لمجلس إدارة دار الهلال، وفي 18 إبريل عام 1964 تولى رئاسة تحرير أخبار اليوم وأصدر مجلة "هي" وفي 2 مايو عام 1965 أصبح رئيس تحرير.

شهد عام 1944 مولد جريدة «أخبار اليوم» بواسطة كل من مصطفى وعلى أمين، وكانت هذه الجريدة بمثابة الحلم الذى تحقق لهما، وبدأ التفكير بها بعد استقالة مصطفى من مجلة الاثنين حيث أعلن عن رغبته فى امتلاك دار صحفية تأتى على غرار الدور الصحفية الأوروبية، وبالفعل ذهب مصطفى أمين إلى أحمد باشا رئيس الوزراء ووزير الداخلية ليتحدث معه فى الصحيفة الجديدة، وطلب منه ترخيص لإصدار صحيفة سياسية باللغة العربية باسم “أخبار اليوم”، وبدأ مصطفى فى اتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار الصحيفة فى 22 أكتوبر 1944.

وجاء يوم السبت 11 نوفمبر ليشهد صدور أول عدد من أخبار اليوم ، وقد حققت الصحيفة انتشارا هائلا، وتم توزيع عشرات النسخ منها مع صدور العدد الأول، وقد سبق صدورها حملة دعاية ضخمة تولتها الأهرام، وقد قام الأخوان أمين بعد ذلك بشراء مجلة آخر ساعة عام 1946 من محمد التابعى.

عندما وصل الخلاف بين علي ومصطفى أمين والرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى نفق مسدود قرر على الهروب خارج مصر بينما بقي مصطفى فتم تحويله للمحاكمة وسجن على أثر ذلك 9 سنوات كاملة، لكن علي كان يحاول إكمال المسيرة من الخارج.

وبعد وفاة جمال عبد الناصر قام المدعي الاشتراكي الدكتور مصطفى أبو زيد بدراسة قضية مصطفى أمين وانتهى إلى: "أن الحكم ضد مصطفى أمين بني على أدلة باطلة، وصدر قرار جمهوري نشر في الوقائع المصرية يقضي بإسقاط الحكم الذي صدر ضد مصطفى أمين، وتم الإفراج عنه.

أصدر السادات قرارا بتعيين على أمين رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وقرار بتعيين مصطفى أمين رئيسا لتحرير أخبار اليوم، وكان "علي أمين" خلال 9 سنوات بعيدا عن القاهرة يعمل خبيرا لصحف ومجلات "دار النهار" ودار الصياد في بيروت، وبعد حرب أكتوبر عام 1973 طلب منه "السادات" أن يعود فورا إلى القاهرة فعاد، وأصدر "السادات" قرارا بتعيين "علي أمين" رئيسا لتحرير الأهرام.

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