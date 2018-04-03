ورشة عمل حول جراحات السمنة المفرطة والمناظير بمستشفيات قنا الجامعية

استضافت مستشفيات قنا الجامعية، ورشة عمل حول جراحات السمنة المفرطة واستخدامات المنظار الجراحي على هامش المؤتمر السنوي الرابع لقسم الجراحة العامة بطب قنا الذي ينعقد في الفترة من 4-6 أبريل الجاري، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي.



أكد الدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا ورئيس المؤتمر، بأن ورشة العمل تلك تعد فرصة جيدة لشباب الأطباء لاكتساب الخبرات والمعرفة المطلوبة في جراحات السمنة المفرطة وجراحات المناظير لنشر تلك الجراحات بمنطقة جنوب الصعيد في إطار السعي المستمر نحو تطوير الخدمات الطبية بتلك المنطقة وإعداد جيل جديد من الأطباء القادرين على النهوض بتلك التخصصات الدقيقة.



وأضاف الدكتور محمد أحمد عمر مقرر والدكتور محمد يوسف أحمد سكرتير عام المؤتمر ومدير مستشفى الحرم الجامعي، بأن ورشة العمل تضمنت إجراء 4 عمليات جراحية باستخدام المنظار بمشاركة الدكتور وائل نبيل أستاذ جراحة المناظير وجراحات السمنة بجامعة الإسكندرية والدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب جامعة أسوان والدكتور خالد مدبولي أستاذ الجراحة العامة بجامعة أسوان.



جدير بالذكر أنه حضر ورشة العمل الدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بطب قنا بجانب عدد كبير من شباب الباحثين والأطباء وطلاب كلية الطب بقنا.