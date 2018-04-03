أستاذ بالأزهر توضح سبب التعبير بقوله "وليضربن" فى آية الحجاب.. فيديو

قالت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن الله تعالى قال فى كتابه العزيز، (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) منوهة أن هذه الآية دليل على فرضية الحجاب.



وأضافت عزب، فى حوارها لصدى البلد، أن كلمة (وليضربن) مقصودة بذاتها فى الآية فلم ترد مثلا بدلا منها (وليلبسن) منوهة أن الضرب هو اللبس بإحكام أى ترتدى الحجاب بإحكام ويستر رأسها ورقبتها وصدرها، مشيرة إلى أن أحكام الله تعالى ليس فيها خيار أمام المسلمين فعليهم السمع والطاعة حتى لو لم تدرك العقول مصلحة هذا الفرض فى الوقت الحاضر.