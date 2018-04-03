معتز عبد الفتاح: 25 يناير لم تكن مؤامرة.. فيديو

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "النزول للانتخابات كان هدفه تقوية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته صانع السياسة الخارجية، في وجه الغرب، وأنه مفوض بالفعل باسم الشعب المصري، وأن بقاءه بيد وقرار الشعب المصري لا بيد وقرار الغرب، خاصةً بعدما أصبح القرار المصري مستقلًا".



أضاف عبد الفتاح، خلال حواره في تغطية خاصة عبر فضائية "ON live"،اليوم، "السيسي قال للغرب قراري مستقل ونابع من مقتضيات مصالح الدولة.



وتابع: "واحدة من فضائل 2011 أن الناس لما اتحركت بلغت العالم إن البلد دي ليها أصحاب وأصحابها هم شعبها، 25 يناير لم تكن مؤامرة.. اكرهها وسميها نكسة وسميها زي ما تحب، لكنها كانت رسالة قوية للعالم إن أهل البلد دي مش نايمين على ودانهم ولا بايعين القضية، ولما الأمور ساحت نزلوا الشارع، وبالتالي الرأي العام المصري قوي وممكن أن يتحرك إذا ما وجد الأمور تسوء".

