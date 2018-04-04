اختتام فعاليات بطولة تنس الطاولة للإعاقات الذهنية

اختتمت أمس فعاليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، والتي أقيمت تحت رعاية الإتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية المهندسة أمل مبدي خلال الفترة من 1 إلي 3 إبريل الجاري.





وقام الدكتور محمود الشيخ عضو مجلس إدارة الإتحاد بتتويج اللاعبين وتقليدهم الميداليات.





وفاز بالمركز الأول لمسابقة الإعاقة الفكرية تحت 20 سنة فردي بنين، اللاعب عبدالرحمن محمود أحمد من نادي الشمس، وتقاسم المركز الثاني اللاعبين يحيى حسن وأحمد عصام من نادي سموحة، وجاء في المركز الثالث اللاعب حسن محمد من مركز شباب حلوان الجديدة، وفي مسابقة الإعاقة الفكرية فردي رجال فوق 20 سنة، تقاسم المركز الأول اللاعب علاء سلامه من مركز شباب حلوان الجديدة، واللاعب إسلام محمد لطفي من نادي الشمس، بينما حاز علي المركز الثاني اللاعب محمود محمد جاد، وجاء في المركز الثالث اللاعب عبدالعزيز علاء من نادي حدائق الاهرام.





فيما تقاسمت اللاعبتان ريم ماهر من نادي الشمس، واللاعبة أسماء أحمد رجب من نادي مجمع الأمين المركز الأول، وحازت اللاعبة أمل خالد علي المركز الثاني في مسابقة الإعاقة الفكرية بنات تحت 16 سنة فردي، وفي مسابقة الإعاقة الفكرية بنات فردي فوق 20 سنة، حصلت اللاعبة فاطمة عبدالفتاح من نادي مجمع الأمين علي المركز الأول وفازت اللاعبة نسرين سعيد من نادي العزيمة علي المركز الثاني وجاءت اللاعبة لطيفه جمعه من مجمع الأمين في المركز الثالث.





وفازت بالمركز الأول في مسابقة الداون سيندروم فردي بنات تحت 16 سنة اللاعبة هانيا صبحي من أطفال ابطال، وجاءت في المركز الثاني اللاعبة فرح علاء من نادي سبورتنج، وحصلت علي المركز الثالث اللاعبة ميار خالد، وفي مسابقة الداون سيندروم فردي بنات تحت 20 سنة، فازت اللاعبة ملك حسام من نادي سبورتنج بالمركز الأول، واللاعبة مريم عبدالفتاح من نادي الشمس بالمركز الثاني، وجاءت مريم عصام من نادي الشمس في المركز الثالث.





وفازت نورهان محمد لاعبة نادي الشمس بالمركز الأول في مسابقة الداون سيندروم فردي بنات فوق 20 سنة واللاعبة أمل فؤاد من نادي الشمس بالمركز الثاني، وجاءت اللاعبة نيرمين أحمد من نادي سبورتنج بالمركز الثالث.





وفي مسابقة الداون سيندروم بنين فردي تحت 20 سنة، حصل اللاعب كريم شريف من نادي المعادي علي المركز الأول، وجاء في المركز الثاني اللاعب عمرو أيمن من نادي المعادي، فيما حصل اللاعب يوسف شريف من نادي سموحة علي المركز الثالث، وفي مسابقة الداون سيندروم فوق 20 سنة فردي رجال، حصل اللاعب يحي إبراهيم من نادي 6 أكتوبر علي المركز الأول، وفي المركز الثاني جاء اللاعب محمد محمود من جمعية الحق في الحياة، وفي المركز الثالث اللاعب محمد صلاح من مركز شباب حلوان الجديدة.





كما أسفرت مسابقة التوحد فوق 20 سنة فردي بنين، عن فوز عمرو يحي لاعب جمعية الحق في الحياة علي المركز الأول، وبالمركز الثاني اللاعب معاذ علاء من نادي المصري القاهري، وفي المركز الثالث جاء معتز محمد لاعب مركز شباب حلوان.





وفي نفس السياق تم تتويج الفرق الحائزة علي المراكز الأولي في مسابقات الزوجي، حيث حصل نادي المعادي علي المركز الأول في مسابقة الداون سيندروم زوجي رجال عن طريق لاعبيه عمرو أيمن وكريم شريف، بينما حصد اللاعبين محمود بهاء ومحمد سرور من جمعية الحق في الحياة علي المركز الثاني، وحصل علي المركز الثالث اللاعبين أيمن إبراهيم وأحمد محمد من نادي الشمس.





وفي مسابقة الإعاقة الفكرية زوجي رجال، فاز إسلام محمد ومحمود جاد من نادي الشمس علي المركز الأول، وجاء في المركز الثاني اللاعبين إسلام صالح وأحمد عصام من نادي سموحة، وحاز علي المركز الثالث محمد حسين ومحمد محمود لاعبي جمعية الأمين.





وأسفرت مسابقة الداون سيندروم زوجي بنات عن فوز نورهان عاطف ونورهان مصطفي من نادي الشمس بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني شيماء محمد وعواطف درويش من جمعية الأمين، وبالمركز الثالث نيرمين أحمد ويسرا أحمد من نادي سبورتنج.





وفي مسابقة الإعاقة الفكرية زوجي بنات فازت إسراء فتحي ومني محمد لاعبات جمعية الأمين بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني إيمان أحمد ودينا عاطف من نادي الشمس.



