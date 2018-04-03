انطلاق سباق دولي للدراجات الهوائية في موريتانيا بمشاركة دول المغرب العربي وغرب إفريقيا



وقال الطيب بن الطاهر، الأمين العام للاتحادية الموريتانية لسباق الدراجات الهوائية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، إن السباق يتم على 5 مراحل في مدن (نواكشوط وأكجوجت وأطار وأزويرات).



وأضاف بن الطاهر: قطع المتسابقون مساء أمس مسافة 20 كم ما بين (عين أهل الطائع) و(ممر انتورفين) الجبلي، كما قطعوا المسافة بين (انتورفين) و(أطار) وقدرها 50 كم وكان خط الوصول عند مدخل المدينة.



وفاز بالقميص الأصفر أي المرتبة الأولى السيد العافي من المغرب الذي يتصدر الترتيب العام، وحل مواطنه النشناشي في المركز الثاني بالقميص الأخضر، وحل لأول مرة الموريتاني محمد بن محمد الأمين ثالثا ليرتدي القميص الأحمر.



يشار إلى أن المرحلة الرابعة والأخيرة في ولاية (ادرار) ستنطلق من قرية (اكصير الطرشان) التابعة لبلدية (الطواز) باتجاه مركز (شوم) الإداري على مسافة 80 كم.

انطلقت فعاليات سباق دولي للدراجات الهوائية من قرية (عين أهل الطايع) شمال موريتانيا، بمشاركة 43 متسابقا من دول المغرب العربي وغرب إفريقيا.