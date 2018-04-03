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محافظات

نائب وزير التربية والتعليم يزور الوادي الجديد.. صور

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:02 م
نائب وزير التربية
نائب وزير التربية والتعليم يزور الوادي الجديد ..صور
منصور ابو العلمين
بحث محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم، مع الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خلال زيارته للمحافظة سبل إقامة أقسام تدرس الطاقة الشمسية كتخصص مستقل في المدارس الفنية.

وخلال اللقاء، أشار المحافظ إلى ضرورة تفعيل المدارس ذات الخمس سنوات لتوفير طالب متدرب بشكل كافي ولديه إمكانيات تؤهله للدخول لسوق العمل بقوة، وكذلك ضرورة إضافة أقسام للطاقة الشمسية بمدارس التعليم الصناعي بمراكز (الخارجة – الداخلة – الفرافرة )،والتأكيد على تفعيل مشروع ربط رأس المال بمدارس التعليم الفني لتوفير منتجات تناسب طبيعة المحافظة، والاهتمام بأقسام السيارات والتبريد والتكييف والعمل على تفعيل منظومة التعليم المزدوج.

وكانت محافظة الوادي الجديد، استقبلت اليوم، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ووفد من الوزارة رفيع المستوى، في زيارة سوف تستمر على مدار يومين يتفقد خلالها مدارس التعليم الفني بمركزي الخارجة والداخلة.
نائب وزير التربية والتعليم يزور الوادي الجديد.. صور
نائب وزير التربية والتعليم يزور الوادي الجديد.. صور
نائب وزير التربية والتعليم يزور الوادي الجديد.. صور
نائب وزير التربية والتعليم يزور الوادي الجديد.. صور

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