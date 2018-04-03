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محافظات

تكريم 83 من أسر شهداء الجيش والشرطة ببني سويف..غدا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:03 م
تكريم 83 من أسر شهداء
تكريم 83 من أسر شهداء الجيش والشرطة ببني سويف..غدا
محمد عبد الحليم
أعلن المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف عن إقامة احتفالية "يوم الوفاء " غدا الأربعاء ، لتكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة في الفترة من 2011 حتى الأن ،وذلك تقديرا وعرفانا لأرواح شهداء الواجب ، الذين ضحوا بأغلى مايملكون في مواجهة الإرهاب لتعيش البلاد في أمن واستقرار ، ولتستكمل الدولة طريق التنمية لرخاء كل المصريين.

وتعد هذه الاحتفالية الأكبر من نوعها على أرض المحافظة والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة صباح غد ، حيث سيتم تكريم أسر وأبناء 83 شهيدًا في الصالة المغطاة بالاستاد الرياضي في مدينة بني سويف.

وستشهد الاحتفالية حضور حاشد لأكثر من 1000 شخص من رموز المجتمع، وأسر وأقارب الشهداء وزملاء أبناء الشهداء في المدارس ، وجموع من الأشخاص ذوي الإعاقة ، والمرأة والشباب ، ورجال الدين ، فضلا عن العديد من القيادات ، وكبار رجال الأعمال .

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