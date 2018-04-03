أسامة كمال: المصريون يدركون تحديات الدولة ويصرون على استكمال المسيرة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد نجاحه بنسبة 97% بالانتخابات الرئاسية، ستكون مختلفة عن الولاية الأولى من حكمه، نظرا لوضوح الرؤية عند الناس والقيادة السياسية.



وأضاف كمال في برنامجه "مساء dmc"، أن "المصريين أصبحوا لايحتاجون لأحد يوضح لهم الخطر الذي يواجهنا أو ما نتحمله وأصبحوا يتفهمون تلك المخاطر والتحديات، ويعلمون من يقف بجانب الدولة ومن يعمل ضد مصلحتها، ،مضيفا أن الدنيا أصبحت واضحة للقريب والبعيد كما أن المصريين يصرون على استكمال المسيرة.



وتوجه كمال بالشكر للرئيس السيسي على فترة ولايته وحكمه لمصر في الـ4 سنوات الماضية، لجهده الكبير للنهوض بالدولة المصرية على كافة الأصعدة.