ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

أسامة كمال: المصريون يدركون تحديات الدولة ويصرون على استكمال المسيرة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:11 م
صدى البلد
محمد الصاحى
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد نجاحه بنسبة 97% بالانتخابات الرئاسية، ستكون مختلفة عن الولاية الأولى من حكمه، نظرا لوضوح الرؤية عند الناس والقيادة السياسية.

وأضاف كمال في برنامجه "مساء dmc"، أن "المصريين أصبحوا لايحتاجون لأحد يوضح لهم الخطر الذي يواجهنا أو ما نتحمله وأصبحوا يتفهمون تلك المخاطر والتحديات، ويعلمون من يقف بجانب الدولة ومن يعمل ضد مصلحتها، ،مضيفا أن الدنيا أصبحت واضحة للقريب والبعيد كما أن المصريين يصرون على استكمال المسيرة.

وتوجه كمال بالشكر للرئيس السيسي على فترة ولايته وحكمه لمصر في الـ4 سنوات الماضية، لجهده الكبير للنهوض بالدولة المصرية على كافة الأصعدة.

ترشيحاتنا

السمنة المفرطة تحول حياة "أميمة" إلى جحيم.. وزنها وصل لـ 250 كيلو وتنتظر المساعدة.. صور

فى ذكرى وفاة الفنانة درية أحمد.. تعرف على سر غضبها الشديد من نجلتها سهير رمزي

تعرض مقر «يوتيوب» لإطلاق نار وإصابة شخصين على الأقل.. فيديو

شاهد.. رونالدو يحقق 7 أرقام قياسية بعد ثنائية يوفنتوس بدوري الأبطال

محكمة ليبية تبرئ الساعدي القذافي نجل الرئيس السابق من قتل لاعب كرة قدم

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

شاهد.. الأهلي يتخذ قرارات جريئة ردا على بيان الأولتراس

الفريق «شفيق» يهنئ الرئيس «السيسي» على فوزه بالانتخابات.. فيديو

«الخميرة بيرة» طريقك للتمتع بجسم رشيق وبشرة نضرة

البيت الأبيض: ترامب ناقش مع أمير قطر تهديد إيران والنزاع الخليجي

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس بث مباشر بتاريخ 03-04-2018 دوري أبطال أوروبا

شاهد.. الأهلي يكشف تفاصيل اتفاق الخطيب على تكريم محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شباب التايكوندو يصل تونس لخوض تصفيات الأولمبياد وبطولة العالم

رئيس «سكك حديد مصر» في حوار مع «صدى البلد»: التعاقد على توريد 100 جرار وإعادة تأهيل 81 أخرى.. طفرة كبيرة في المنظومة بحلول 2022.. ومراعاة «محدودي الدخل» في زيادة أسعار التذاكر

وائل جسار يطلق كليب «حب ومتحبش» على «أنغامي».. صور

السمنة المفرطة تحول حياة "أميمة" إلى جحيم.. وزنها وصل لـ 250 كيلو وتنتظر المساعدة.. صور

شاهد .. ماذا كتب الشباب على قبر أحمد خالد توفيق

فيديو

جمال شعبان يكشف علاقة الحالة النفسية بمرض القلب والضغط .. فيديو
الفريق «شفيق» يهنئ الرئيس «السيسي» على فوزه بالانتخابات.. فيديو
صلاح فوزي يعلن عن آخر يوم للطعن من مرشحي انتخابات الرئاسة بعد إعلان النتيجة.. فيديو
دورى ابطال اوروبا .. شاهد أهداف وملخص ثلاثية الريال ويوفنتوس
دورى ابطال اوروبا .. الريال يسقط يوفنتوس في تورينو بثلاثية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟