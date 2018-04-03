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برلمان

«دعم مصر»: التحول إلى حزب سياسي «قيد المناقشة»

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:13 م
المهندس محمد السويدى
المهندس محمد السويدى
محمود إبراهيم - سارة يسن
قال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان ليس له أى دخل فى تشكيل الحكومة مع انتهاء فترة رئاسة عبد الفتاح السيسى الحالية.

جاء ذلك فى تصريحات المحررين البرلمانيين على هامش احتفالية تكريم رئيس البرلمان العراقى، مؤكدا أن إشكالية الحكومة تثير أزمة لدى الكثير فى الإعلام، ولكن تشكيل الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا دخل للبرلمان فيه إلا فى حالة وحيدة ، متمثلة فى رفض حكومة الرئيس من نواب البرلمان، وفق الدستور.

وبشأن الحديث عن تحويل الائتلاف لحزب سياسى قال السويدى:"لايزال الأمر فى إطار المناقشات والدراسات من جانب الأعضاء والمكتب السياسي"، مؤكدا على أنه لا يوجد قرار نهائى بهذا الشأن حتى الآن.

ولفت إلى أن الفكرة لديهم ليست حزبا أو ائتلافا ولكن الأمر فى ضرورة سد الفراغ السياسى أيا كان ذلك سواء من خلال الائتلاف أو الحزب.

وفى رده على تساؤل قيام الائتلاف والتوافق حول مصلحة بعينها، أما الأحزاب تقوم وفق الرؤى والإستراتيجيات والأفكار قال السويدى:"الأمر لايزال فى إطار المناقشات والدراسات".

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