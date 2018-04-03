ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

دورى ابطال اوروبا.. النيران الصديقة تقتنص فوزا غاليا لبايرن ميونخ أمام إشبيلية 2 /1

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:03 م
لاعبو بايرن ميونخ
لاعبو بايرن ميونخ
محمد رشاد
وضع فريق بايرن ميونخ الألماني قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على فريق اشبيلية بهدفين لواحد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، فى إطار مباراة الذهاب لدور الثمانية من البطولة.

افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بابلو سارابيا فى الدقيقة 32 من زمن اللقاء، قبل أن يدرك بايرن ميونخ التعادل للضيوف فى الدقيقة 37 من زمن المباراة عن طريق تسجيل لاعب إشبيلية خيسوس نافاس هدفا بالخطأ فى مرماه لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي 1-1 .

وفى الشوط الثاني سجل تياجو الكانترا هدفا للفريق البافاري بعدما اصطدمت الكرة فى قدم مدافع الفريق الأندلسي في الدقيقة 68 ليقتنص فوزا غاليا ويضع بايرن ميونخ قدما في نصف نهائي دوري الأبطال .

يذكر أن مباراة العودة ستقام يوم الأربعاء 11 من الشهر الجاري، على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

ترشيحاتنا

«رجال طائرة الأهلي» في نهائي بطولة إفريقيا

ألتراس أهلاوى تتعهد بالابتعاد عن الشغب.. وتناشد الدولة العودة للمدرجات

مترجم القذافي يكشف عن مخطط إسرائيلي لتقسيم الدول العربية قبل الربيع العربي

5 نجوم ودعوا محبيهم في 4 أشهر.. آخرهم أحمد خالد توفيق

دورى ابطال اوروبا.. "مارسيلو" يسجل ثالث أهداف الريال في مرمى اليوفي.. فيديو

أستاذ بالأزهر توضح سبب التعبير بقوله "وليضربن" فى آية الحجاب.. فيديو

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

تعرض مقر «يوتيوب» لإطلاق نار وإصابة شخصين على الأقل.. فيديو

دورى ابطال اوروبا .. الريال يسقط يوفنتوس في تورينو بثلاثية.. فيديو

شقيقة نجل الفخراني: لعبة على الإنترنت دفعت «خالد» للانتحار.. صور

مفاجأة..مخطط زملكاوى لضم "عبدالله السعيد " برعاية خليجية

متحدث «النواب» يكشف توقيت تأدية الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام المجلس .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شباب التايكوندو يصل تونس لخوض تصفيات الأولمبياد وبطولة العالم

رئيس «سكك حديد مصر» في حوار مع «صدى البلد»: التعاقد على توريد 100 جرار وإعادة تأهيل 81 أخرى.. طفرة كبيرة في المنظومة بحلول 2022.. ومراعاة «محدودي الدخل» في زيادة أسعار التذاكر

وائل جسار يطلق كليب «حب ومتحبش» على «أنغامي».. صور

السمنة المفرطة تحول حياة "أميمة" إلى جحيم.. وزنها وصل لـ 250 كيلو وتنتظر المساعدة.. صور

شاهد .. ماذا كتب الشباب على قبر أحمد خالد توفيق

فيديو

جمال شعبان يكشف علاقة الحالة النفسية بمرض القلب والضغط .. فيديو
الفريق «شفيق» يهنئ الرئيس «السيسي» على فوزه بالانتخابات.. فيديو
صلاح فوزي يعلن عن آخر يوم للطعن من مرشحي انتخابات الرئاسة بعد إعلان النتيجة.. فيديو
دورى ابطال اوروبا .. شاهد أهداف وملخص ثلاثية الريال ويوفنتوس
دورى ابطال اوروبا .. الريال يسقط يوفنتوس في تورينو بثلاثية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟