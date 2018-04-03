دورى ابطال اوروبا.. النيران الصديقة تقتنص فوزا غاليا لبايرن ميونخ أمام إشبيلية 2 /1

وضع فريق بايرن ميونخ الألماني قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على فريق اشبيلية بهدفين لواحد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، فى إطار مباراة الذهاب لدور الثمانية من البطولة.



افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بابلو سارابيا فى الدقيقة 32 من زمن اللقاء، قبل أن يدرك بايرن ميونخ التعادل للضيوف فى الدقيقة 37 من زمن المباراة عن طريق تسجيل لاعب إشبيلية خيسوس نافاس هدفا بالخطأ فى مرماه لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي 1-1 .



وفى الشوط الثاني سجل تياجو الكانترا هدفا للفريق البافاري بعدما اصطدمت الكرة فى قدم مدافع الفريق الأندلسي في الدقيقة 68 ليقتنص فوزا غاليا ويضع بايرن ميونخ قدما في نصف نهائي دوري الأبطال .



يذكر أن مباراة العودة ستقام يوم الأربعاء 11 من الشهر الجاري، على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.