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جمال شعبان يكشف علاقة الحالة النفسية بمرض القلب والضغط .. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:18 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
كريـم الخـطيب
تحدث الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب وزميل جمعية القلب الأوروبية والأمريكية، عن الحالة النفسية والقلب .

وقال «شعبان» ببرنامج «المستشفى» على قناة «IMC» إن هناك علاقة وثيقة بين القلب والمخ والأعصاب، وهناك رسائل متبادلة منتقلة في سبيل ضبط إيقاع الجسم الحي كله عن طريق خلايا وألياف عصبية وهرمونات ومواد كيماوية.

وأضاف استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب، أن الإنسان عندما يغضب ويتألم حالته النفسية تسوء وتفرز مواد في الدم مثل «الأدرينالين» تؤثر على القلب سلبا، مشيرا إلى أن الإنسان عندما يكون متوتر وأعصابه مشدودة بتكرار وتحفيز الجهاز العصبي ينتقل الضغط العصبي الي مرضي من حالة عرضية الي دائمة.

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جمال شعبان يكشف علاقة الحالة النفسية بمرض القلب والضغط .. فيديو
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