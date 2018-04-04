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اقتصاد

معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية تهبط 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
رويترز
قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التركير الانتاج، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من معهد البترول ِأن مخزونات الخام انخفضت 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من مارس آذار لتصل إلى 427.3 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 246 ألف برميل. وزادت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما بمقدار 4.1 مليون برميل.

وارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 24 ألف برميل يوميا.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات البنزين زادت 1.1 مليون برميل في حين كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 1.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.2 مليون برميل بينما كان من المتوقع ان تنخفض 1.134 مليون برميل.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 382 ألف برميل يوميا إلى 8 ملايين برميل يوميا.

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