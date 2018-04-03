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أخبار البلد

كرم سعيد: بوتين يبحث ملف الأكراد وتقليص نفوذ حلفاء واشنطن فى سوريا خلال زيارة تركيا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:20 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال كرم سعيد، الخبير في الشئون التركية إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الرسمية إلى أنقرة بسبب التجهيز للقمة الثلاثية التى سيتم عقدها بعد غد بين الرؤساء "الإيرانى والتركى والروسى".

وأضاف سعيد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن أهم ملف سيكون على طاولة المباحثات الملف السوري وإدارة المشهد والعملية السياسية وحل الأزمة التى تقوم بالقفز إلى الأمام.

وأوضح سعيد أن القمة ستبحث ملف الأكراد ومحاصرة نفوذ حلفاء واشنطن فى سوريا وتقسيم النفوذ بها.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل في أنقرة اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقوم بأول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

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