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شاهد.. طريقة تعامل «تويتر» مع الانتخابات الرئاسية المصرية.. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:13 م
صدى البلد
محمد الصاحى
عرض الإعلامي أسامة كمال، تقرير خاص من موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن كيفية تفاعل المغردون مع انتخابات الرئاسة عبر تويتر، بالإضافة لعدد مرات ظهور التغريدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المصرية 117,086,445 منذ منتصف مارس، وكيف توجه المصريون إلى تويتر للمشاركة في النقاشات بشأن هذا الحدث.

وأضاف كمال في برنامجه "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أن " تويتر ابتكرت الشهر الماضي رمزا تعبيريا خاصًا بانتخابات الرئاسة يظهر مع استخدام هاشتاجات معينة وهيستمر لحد نهاية الأسبوع".

وتابع "التغريدات الثلاث للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اللي حصدت أعلى عدد مرات «إعادة تغريد» خلال مجمل الانتخابات، مضيفا أن نسبة متابعي حساب الرئيس السيسي @AlsisiOfficial قفزت على تويتر بنسبة 26% من نصف مارس ، فاستقطب 44,839 متابع جديد خلال الفترة".

وشدد كمال على أن قائمة أهم الحسابات المصرية على تويتر اللي قدمت معلومات إضافية عن الانتخابات وغيرها من المواضيع والنقاشات خلال فترة انتخابات الرئاسة.

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