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أخبار البلد

منح ومزايا للعاملين بالهيئة العامة للبريد

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:42 ص
صدى البلد
أماني نوار
صرح سيد يوسف، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، بأن الهيئة العامة للبريد برئاسة عصام محمد الصغير أصدرت منشورًا تعلن فيه عن تقديم المنح والمزايا للعاملين، في إطار حرص الهيئة العامة للبريد والنقابة العامة للعاملين بها على تحقيق المزيد من المزايا الاجتماعية والعائلية للعاملين.

وتضمن المنشور ما يلى: منح أجازة لمدة شهر بأجر كامل للأخوة الأقباط لزيارة بيت المقدس، ومنح العاملين من ذوى الإعاقة بالهيئة إجازة اعتيادية لمدة 45 يوماً (أيا كانت مدة خدمته)، وتخفيض ساعات العمل لمدة ساعة يوميا للفئات التالية من العاملين: العامل / العاملة من ذوى الإعاقة، العامل / العاملة الذى لديه أو لديها ابن أو ابنة من ذوى الإعاقة.

كما صرح "يوسف"، بأن رئيس الهيئة العامة للبريد قد وجه الشكر لجميع العاملين بمختلف مواقع العمل بالهيئة، لجهودهم ومستوى أدائهم المتميز والذي وضع الهيئة كمثل أعلى للنجاح والتقدم للعديد من المؤسسات الاقتصادية والخدمة بالدولة.

وأعلن رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 3 /4 /2018 قد وافق على الآتي: اعتماد تعديل لائحة شئون العاملين الصادرة بالقرار الوزارى رقم 70 لسنة 1982 وتعديلاته، على أن ترفع للمهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإصدار القرار اللازم بعد العرض على الجهات المعنية، كما تم الموافقة على صرف 6 أشهر باقى مستحقات العاملين لمكافأة الـ10% من فائض الميزانية للعام المالى 2017/2016، وذلك طبقا للقرار التنفيذي رقم (2016/294/4) وذلك لما بذلوه من جهد مميز حيث قاموا بأداء كافة مهامهم على أكمل وجه.

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