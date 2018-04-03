شاهد.. رونالدو يحقق 7 أرقام قياسية بعد ثنائية يوفنتوس بدوري الأبطال

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل مبكرًا لريال مدريد الإسباني أمام يوفنتوس الإيطالي، في المباراة المقامة حاليًا في تورينو، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.



هدف الدون جاء في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء في شباك الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، مستغلا تمريرة رائعة من الإسباني إيسكو وجاء الهدف الثاني من مقصية عالمية للبرتغالي ليسطر أجمل أهداف البطولة في الدقيقة 64 من زمن المباراة بعد عرضية متقنة من كاربخال.



ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي حققها صاحب الـ33 عامًا بهدفه أمام يوفنتوس:



- كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 10 مباريات متتالية (16 هدفًا)، متخطيًا رقم الهولندي رود فان نيستلروي (9 مباريات).



- كريستيانو رونالدو يتجاوز صلاح ويصبح أول لاعب هذا الموسم في الدوريات الخمس الكبرى يسجل 39 هدفًا في جميع المسابقات.



- هدف كريستيانو رونالدو ضد يوفنتوس هو أسرع هدف يسجله في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، إذ جاء بعد 2:47 (167 ثانية).



- كريستيانو رونالدو سجل هدفه رقم 21،22 في دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة، ومثلما سجل يوفنتوس في هذا الدور.



- كريستيانو رونالدو عزز صدارة ترتيب هدافي دوري الأبطال رافعًا رصيده إلى 119 هدفًا، بفارق 19 هدفًا عن أقرب ملاحقيه ليونيل ميسي (100 هدف).



- كريستيانو رونالدو لم يغب عن التسجيل في أي مباراة لعبها أمام يوفنتوس، إذ خاض ست مباريات أحرز خلالهم بهدفيه الأخير حتى الآن 9 أهداف.



- كريستيانو رونالدو هو الأكثر تسجيلا للأهداف في الأدوار الإقصائية بتاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 59 هدفًا، بفارق 21 هدفًا عن ميسي (38 هدفًا).