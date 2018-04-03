سماح عزب: العلاقة الزوجية لها شأن كبير فى الشريعة الإسلامية.. فيديو وصور

قالت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن العلاقة الزوجية لها شأن كبير فى الشريعة الإسلامية، بدليل قوله تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً).



وأضافت عزب، فى حوارها لـ"صدى" البلد، أن الله صدر الآية بقوله (وَمِنْ آيَاتِهِ) ليدل على أن ما بعده هو نعمة من الله لعبده لابد عليه أن يحرص ويحافظ عليها ولا يقصر فيها، فمن الله على عباده أن جعل لهم أزواجا يأنسون بها والأنس للإنسان لا يكون ولن يتأتى إلا بمثله ومن جنسه وليس من جنس آخر.



وأشارت إلى أن الهدف من الزواج هو السكن للزوجة والزوجة ويعنى الراحة لذلك قال (لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) فالمودة والرحمة صادرة من الطرفين لكل منهما وليس لأحدهما فقط فالعلاقة فيها مشاركة وتبادل.