البشير يتسلم دعوة من الملك سلمان للمشاركة في تدريبات عسكرية



وأشار السفير الى أنه ستسبق القمة اجتماعات للخبراء ووزراء الخارجية لرفع التوصيات والقرارات للقمة العربية.

تسلم الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، اليوم الثلاثاء، دعويين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تتعلق الأولى بدعوته للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في الرياض ودعوة أخرى للمشاركة في التدريب البحري والذي يشارك فيه عدد من الدول العربية خاصة دول التحالف العربي.وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن البشير تسلم الدعوة خلال لقائه مساء اليوم ببيت الضيافة بالسفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر والذي أوضح في تصريحات صحفية أهمية انعقاد القمة العربية، لافتا الى أنها ستتناول العديد من القضايا التي تهم الأمة العربية والنظر في التحديات الكبيرة.