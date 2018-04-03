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عمرو أديب يطالب المصريين بتحرير محاضر ضد جيرانهم بسبب إهدار المياه.. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:17 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم لبحث مشكلة المياه مع رئيس الوزراء ووزراء الري والزراعة والإسكان.

وأضاف أديب خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « كل يوم » المذاع علي فضائية « أن أي »، أن الرئيس تحدث عن 19 محطة مياه، علاوة على محطات التحلية لاستخدامها في الزراعة، منوها أن الرئيس أعطى إشارة بشكل واضح إلى أهمية ملف المياه.

وأكد أديب أن مشكلة المياه في مصر هي فقهرها المائي، لافتا أن ملف المياه هو ملف الشعب ويجب الحفاظ عليها من الإهدار.

وطالب أديب المصريين بتحرير محاضر ضد جيرانهم الذين يقومون بإهدار المياه.

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