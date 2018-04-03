الشرطة الأمريكية: إصابات في إطلاق نار على مقر "يوتيوب".. والمسلح طليق

أعلن مستشفى سان فرانسيسكو الأمريكي استقبال عدد من الإصابات جراء حادث إطلاق النار الذي تعرض له مقر يوتيوب بكاليفورنيا.



من جانبها أكدت الشرطة الأمريكية وجود مسلح طليق قرب مقر شركة "يوتيوب" في كاليفورنيا الأمريكية، وفق شبكة "سكاي نيوز".



كانت الشرطة الأمريكية تلقت إخبارية بوجود حادث إطلاق نار بالقرب من مقر "يوتيوب" بكاليفورنيا، الأمر الذي تسبب في توجه قوات الطوارئ إلى موقع الحادث.



وظهرت صور لعملية إخلاء لمبنى شركة "يوتيوب" المتخصصة في الفيديوهات بكاليفورنيا.