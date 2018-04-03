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الفريق «شفيق» يهنئ الرئيس «السيسي» على فوزه بالانتخابات.. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:07 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
أثنى الإعلامي محمد الباز على مشاركة الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية ليدلي بصوته.

وقال «الباز» في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» إن الفريق أحمد شفيق هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة فيه على فترة رئاسية ثانية، داعيا الله على ثبات الدولة المصرية والعبور بها إلى بر الأمان.

وأوضح «الباز» أن الفريق شفيق يقدر معنى أن يكون هناك دولة، مشيرا إلى أنه لا أحد دفع الفريق شفيق للمشاركة في الانتخابات أو تهنئة الرئيس السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية، ولكنه قرأ المشهد جديا على أرض الواقع.

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