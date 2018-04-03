حادث إطلاق نار بمقر "يوتيوب" بكاليفورنيا.. فيديو

بثت قناة " اكسترا نيوز " خبرا عاجلا يفيد بأن مصادر أمريكية أكدت أن هناك مصابين فى حادث إطلاق نار بمقر شركة " يوتيوب " بكاليفورنيا، مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية تؤكد وجود مسلح فى مقر الشركة كما تتواصل الشركة مع السلطات حول إطلاق النار.

