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الإشراف العام
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الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20 : 11 م
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حادث إطلاق نار بمقر "يوتيوب" بكاليفورنيا.. فيديو
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:12 م
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موقع الحادث
عبير جلال
بثت قناة " اكسترا نيوز " خبرا عاجلا يفيد بأن مصادر أمريكية أكدت أن هناك مصابين فى حادث إطلاق نار بمقر شركة " يوتيوب " بكاليفورنيا، مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية تؤكد وجود مسلح فى مقر الشركة كما تتواصل الشركة مع السلطات حول إطلاق النار.
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