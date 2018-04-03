الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا للتهنئة من نظيره اليمنى





تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.



وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اليمنى تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية، وما عكسته نتائج الانتخابات من الثقة التى يحظى بها سيادته لدى الشعب المصرى.



كما أعرب الرئيس اليمنى عن التقدير لمواقف مصر حكومة وشعبا الداعمة لليمن، خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها، مؤكدًا تطلعه لدفع وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.



ومن جانبه أعرب الرئيس عن خالص الشكر للرئيس عبد ربه منصور هادى، مؤكدًا موقف مصر الداعم لليمن واستقرارها ووحدة أراضيها، ومعربًا عن الحرص على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع بينهما على كافة المستويات.