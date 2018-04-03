إيدين هازارد يحسم موقفه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

يحسم إيدين هازارد نجم منتخب بلجيكا وفريق تشيلسي الإنجليزي موقفه من اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه عقب نهاية الموسم الجاري.



وقالت صحيفة إيفنينج ستاندرد البريطانية أن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي تلقى تأكيدات بأن هازارد لا ينوي العودة مجددا إلى أجواء الدوري الفرنسي.



وأضافت الصحيفة أن النجم البلجيكي يفاضل بين خيارين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أولهما الاستمرار مع تشيلسي في حالة نجاحه بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.



واكملت أن الخيار الثاني لهازارد هو الموافقة على الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.



ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول البريميرليج برصيد 56 نقطة من 31 مباراة بعد مرور 32 جولة من المسابقة ويفصله عن الرابع توتنهام، 8 نقاط.