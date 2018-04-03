«دعم مصر» يكرم رئيس البرلمان العراقي.. «الجبوري»: تحررنا من الجماعات التكفيرية بإرادة شعبية ومساندة عربية.. و«السويدي»: تحويل الائتلاف إلى حزب سياسى لا يزال قيد المناقشة

«دعم مصر» يقيم احتفالا لتكريم رئيس مجلس النواب العراقي

نائب رئيس «دعم مصر» لـ«صدى البلد»: جاهزون لتشكيل حزب سياسي وتنقصنا الإجراءات

«عبدالعال»: مصر والعراق قوتان أساسيتان في المنطقة العربية

انتخابات الرئاسة المصرية تعبير عن إرادة شعبية

تحررنا من الجماعات التكفيرية بإرادة شعبية ومساندة عربية

مصر هي مأوى العراقيين

«السويدي» يهدي رئيس البرلمان العراقي درع « دعم مصر»

أقام ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، حفل استقبال، اليوم الثلاثاء، تكريما للدكتور سليم عبدالله الجبوري رئيس البرلمان العراقي والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري وعدد من النواب وقيادات الائتلاف.وقال حسين عيسى نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف جاهز للتحول لحزب سياسي إلا أنه تنقصه بعض الوثائق المتعلقة بأهداف الحزب وطبيعته بالإضافة لتجهيز بعض المقرات.وأضاف عيسى في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش الاحتفالية، أن الائتلاف حتى الآن لم يقم بأي إجراءات في اتجاه تشكيل الحزب وأول تلك الإجراءات ستكون ممثلة في أخذ رأي المكتب السياسي وتصويت الجمعية العمومية.بدوره قال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، إن العراق ومصر قوتان أساسيتان في المنطقة العربية وتجمعهما علاقات تاريخية وسياسية واقتصادية.وأشار عبدالعال خلال كلمته على هامش حفل استقبال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى أنه يعتبره صديق وضيف عزيز على مصر، لافتا إلى أنه من حسن الطالع ان يعقد حفل الاستقبال في ظل أجواء احتفالية تعيشها مصر بعد فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية.من جانبه، تقدم سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي بالشكر للدكتور علي عبد العال على حفاوة الاستقبال في مصر.وقال الجبوري على هامش احتفالية الائتلاف، إن هناك رغبة حقيقية لبناء التواصل بين الشعبين العراقي والمصري، متقدما بالتهنئة للشعب المصري على العرس الديمقراطي الذي شهدته مصر، كما أكد ان الانتخابات الرئاسية عبرت عن إرادة شعبية.وأشاد رئيس البرلمان العراقي، بدور مصر في استقبال أعداد كبيرة من العراقيين النازحين من المناطق التي شهدت سيطرة الجماعات الإرهابية قبل تحريرها، مؤكدا أنهم جاءوا إلى بلدهم الثاني، ليجدوا ترحاب شديد، وهو ما يمثل دينا في رقاب العراقيين جميعا.وقال الجبوري، إن تنظيم داعش الإرهابي لم يكن إلا حلقة أخيرة لسلسة الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف نشر الفوضى والاضطراب، وخلق جيل من النازحين والمهجرين في البلدان العربية.وأوضح الجبوري أن تحرير المناطق العراقية من الجماعات التكفيرية تم بإرادة شعبية عراقية، ومساندة من الدول العربية التي لعبت دورا كبيرا في إزاحة هذا كابوس الإرهاب، الذي جثم على الدولة العراقية لمدة ثلاث سنوات، وتسبب في نزوح ثلاث ملايين من العراقيين، وذلك بالاشتراك مع المجتمع الدولي.وتابع أن مساندة مصر للعراق إبان حرب الإرهاب وداعش دين فى رقاب العراقيين، لافتا إلى أن زيارته لمصر تضمنت حديث صريح عن العمل على الدعم والمساندة والتطوير من جديد، فى بناء رؤية استراتيجية قائمة على تبادل المصالح.وفي نهاية الاحتفالية أهدى المهندس محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، درع الائتلاف لرئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وتم توجيه التحية لروح اللواء سيف اليزل مؤسس الائتلاف، كما تم عرض مادة فيلمية عن تايخ الائتلاف.وقال السويدى، إن البرلمان ليس له أى دخل فى تشكيل الحكومة مع انتهاء فترة رئاسة عبد الفتاح السيسى الحالية.جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش احتفالية تكريم رئيس البرلمان العراقى، مؤكدا أن إشكالية الحكومة تثير أزمة لدى الكثير فى الإعلام، ولكن الحكومة هى من صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا دخل للبرلمان فيها إلا فى حالة وحيدة، متمثلة فى رفض حكومة الرئيس من نواب البرلمان، وفق الدستور.وبشأن الحديث عن تحويل الإئتلاف لحزب سياسى قال السويدى: "لازال الأمر فى إطار المناقشات والدراسات من جانب الأعضاء والمكتب السياسي"، مؤكدا على أنه لا يوجد قرار نهائى بهذا الشأن حتى الآن.ولفت إلى أن الفكرة لديهم ليست حزبا أو ائتلافا ولكن الأمر فى ضرورة سد الفراغ السياسى أى كان ذلك سواء من خلال الإئتلاف أو الحزب.وفى رده على تساؤل قيام الإئتلاف وتوافق حول مصلحة بعينها أما الأحزاب تقوم وفق الرؤى والإستراتيجيات والأفكار قال السويدى:"الأمر لايزال فى إطار المناقشات والدراسات".