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أخبار البلد

إبراهيم الشهابى: روسيا تحاول تحجيم تركيا لحل الأزمة السورية

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:19 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال إبراهيم الشهابي، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الرسمية إلى أنقرة بسبب محاولة روسيا لنزع فتيل الأزمة فى شمال سوريا بعد التدخل التركى العنيف فى عفرين.

وأضاف الشهابى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن روسيا الآن تحاول تحجيم تركيا ووضع حل نهائى عسكرى وسياسى للأزمة فى سوريا لأن الأوضاع الآن تدفع إلى المزيد من العنف على أراضيها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل في أنقرة اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقوم بأول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

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