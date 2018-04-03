محمد مصيلحي: وزير الشباب سبب عودتي لرئاسة الاتحاد السكندري.. فيديو

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أنه ينتمي الى زعيم الثغر حتى النخاع، مشيرا الى انه لا يوجد فرد في الإسكندرية لا يعشق النادي سواء مشجعا له أم لا .



وأضاف مصيلحي خلال تصريحاته على فضائية دي ام سي سبورتس، في برنامج الحريف الذي يقدمه " إبراهيم فايق"، أن الجمهور والمساندين للنادي هم من دفعوه للعودة بشكل رسمي إلى رئاسة النادي، ووزير الشباب خالد عبد العزيز الذي يقوم بأعمال مميزة خلال الفترة الأخيرة من أهم العوامل التي دفعته للعودة لزعيم الثغر.



وتابع:" كنت أنتوي البقاء في صفوف المشجعين منذ عام 2009، ولكن قرار عودتي كان خوفا على سقوط زعيم الثغر .



