صحافة اليوم.. «غرفة السياحة» تراقب أسعار الحج «الوهمية».. وكوبر: «صلاح» النجم الذي يمنح منتخب مصر «بريقاً» في كل لحظة و«تساهيل» لإنهاء أزمة بصمة المعتمرين

صحافة اليوم

«غرفة السياحة» تراقب أسعار الحج «الوهمية»

انفراجة بأزمة بصمة العمرة مع السعودية

«كوبر» فى حوار بنكهة الصراحة مع «جازيتا ديلا سبورت»:

«صلاح» النجم الذى يمنح منتخب مصر «بريقاً» فى كل لحظة

السياحة تلجأ لـ "تسهيل".. لإنهاء أزمة بصمة المعتمرين





أعلنت وزارة السياحة أن الوزيرة رانيا المشاط تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية والقائم بأعمال السفير السعودي بالقاهرة، لإلغاء إجراء إلزام المعتمرين أخذ البصمة الحيوية في مراكز شركة «تسهيل» بمصر، والاكتفاء بالإجراء المماثل الذي يتم في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب ازمة تكدس المعتمرين امام تلك المراكز.





وأكدت انها على تواصل مستمر مع الخارجية والسلطات السعودية لحل الأزمة في أسرع وقت حتى يتمكن المواطنون من السفر وفقا لمواعيد رحلاتهم، وحتى لا تتحمل الشركات خسائر بسبب إلغاء تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق بالسعودية.





وأوضحت أن هناك تواصلا مستمرا مع غرفة شركات السياحة لمعرفة آخر المستجدات في هذا الشأن للوصول الى حل عاجل لهذه الأزمة.





وعلى جانب آخر أعلنت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر ، انشاء وحدة «مراقبة السوق» لمواجهة حرق اسعار الحج من قبل الشركات والأفراد الذين يعلنون عبر التواصل الاجتماعى، برامج للحج بأسعار منخفضة عن التى حددتها اللجنة العليا للحج والعمرة ، ليقوموا فيما بعد بتحميل الحجاج فارق تلك الأسعار .

وأشارت الغرفة الى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين سواء من الشركات أو الأشخاص غير المسجلين لدى وزارة السياحة. وفيما يتعلق بأزمة العمرة ، أكد ناصر ترك عضو لجنة ادارة الغرفة، أنه تمت مخاطبة شركات الطيران ، لمساندة الشركات المنظمة لرحلات العمرة ، فى تأخر عمل البصمة للمعتمرين بسبب تعطل النظام الإلكترونى لوزارة الخارجية السعودية منذ يومين وبالتالى عدم اصدار أى تأشيرات مما سبب خسائر كبيرة للشركات، وارتباكا بمواعيد الطيران. «كوبر» فى حوار بنكهة الصراحة مع «جازيتا ديلا سبورت»:

«صلاح» النجم الذى يمنح منتخب مصر «بريقا» فى كل لحظة على الرغم من مرور سنوات طويلة تصل الى 16 عاما على وجود المدير الفنى الارجنتينى لمنتخب مصر هيكتور كوبر فى الوسط الكروى الايطالى , الا ان اسمه لا يزال يرن مع كل مناسبة لاسيما فى دورى الابطال باعتباره من القلائل الذين صعدوا مع انديتهم الى النهائى , ولم يحالفهم التوفيق.

وقد جاءت صحيفة «جازيتا ديلا سبورت» لتجرى حوارا شاملا مع المدير الفنى للفراعنة تناولت فيه كل شيء يتعلق بالمنتخب , وفرصه فى المونديال ودور محمد صلاح فى الطفرة التى يعيش فيها ابناء المحروسة كرويا , وكان العنوان الرئيسى «صلاح النجم الذى يمنح مصر بريقا.. والانتر فى القلب دائما»، حيث بدأ المدرب الارجنتينى الكلام بالاشارة الى أنه اذا كان يبلغ من العمر 62 عاما وربما لا يكون هناك افضل مما تحقق من قبل, ولكن الحافز دائما موجود وهو الامر الذى يجعله يظل دائما شبابا.

واضاف كوبر ان حماس الجماهير المصرية والرضا التام كان وراء تحقيق حلم الجميع المنتظر من عام 1990 وبالتحديد منذ نهائيات ايطاليا, فقد حان الوقت اخيرا ليتنفس المصريون نفس الاجواء .

وحول اطلاق الجماهير عليه لقب «الاسطورة» قال المدرب الارجنتينى إنه لا يدرى اذا ما كان يستحق هذا اللقب ويرى انه كبير وثقيل عليه, ولكنه بلاشك سعيد لان الجماهير تكن له الامتنان لانه حقق حلمهم الذى كان بعيدا بعد سنوات طويلة, وهو أمر استثنائي, وقال انه لا يريد التحدث بلغة الفردية عن المنتخب الوطنى بل بلغة الجمع فالمنظومة كلها قوية ومتماسكة فالجميع ادى دوره وكان وراء الانجاز الكبير, سواء من أعضاء الجهاز الفنى او اللاعبين وايضا الجماهير التى ساندت الفريق دائما, وباتت تشعر بلمسات السعادة فى كل لحظة, واصبحت تعيش افضل وفى حالة مزاجية طيبة بسبب كرة القدم.

وقال كوبر بعد ان اطلق ضحكة طويلة: «لم أعد صغيرا ولكن ما مررت به يمنحنى سعادة وطاقة غير عادية للاستمرار وهذا سر جمال العمل فى التدريب».. وانه بالنسبة لمجموعة مصر فى المونديال يرى انها لا تبدو مستحيلة فى وجود روسيا واوروجواى والسعودية, وان هدفه اللعب على المركز الثانى فى المجموعة واذا كان هناك من يرى عكس ذلك فانه جاهز للاستماع الى مبرراته فى مكتبه، وان كان كل شيء واردا ولكن المهم ان ينال المنتخب المصرى احترام الاخرين.

واضاف أن اللاعبين يستمعون لنصائحه وكلامه باعتباره والدا آخر لهم، وانه لا يعتقد قدرته على تعليمهم مليارات الاشياء وانه لا ينظر لنفسه على انه شخصية مهمة ولكنه فقط يساعد من خلال خبراته وانه سعيد للغاية بالعمل معهم.

واعترف المدرب الأرجنتيني بأن الجميع يتحدث دائما عن صلاح لانه نجم الفريق وهذا امر طبيعى , ولكن لابد من الاشارة الى ان امثال هؤلاء النجوم لا يصلون لهذه المرتبة دون توافر الناحية الجماعية وراءهم.

الجمهورية

السياحة تلجأ لـ "تسهيل".. لإنهاء أزمة بصمة المعتمرين

الغرفة: السبت آخر موعد.. وإجراءات صارمة ضد النصب الإلكتروني تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة الأزمة التي تواجه الشركات السياحية والمواطنين الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة بعد تأخر أخذ البصمة منهم حيث قامت غرفة السياحة بتشكيل غرفة عمليات سريعة لاحتواء الأزمة وتم حل مشكلة حوالي 12500 معتمر.

وتحديد مواعيد لاستقبال 22 ألف معتمر لأخذ بصمتهم.. وقام الجهاز الإداري بالغرفة بالاتصال بالشركات التي تعرضت لمشاكل خلال الأيام الماضية لتحديد مواعيد اخذ البصمة من عملائهم.

اعلن ناصر تركي نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الغرفة وبحضور احمد ابراهيم وهشام امين عضوي لجنة السياحة الدينية ان الغرفة قامت بالتنسيق مع شركة تساهيل لتنظيم العمل بعد الانتهاء من حل الازمة الحالية حيث تم الاتفاق علي ان تتلقي شركة تساهيل عبر بريدها الالكتروني طلبات الشركات ومرفق بها مواعيد سفر المعتمرين لتحديد مواعيد اخذ البصمة وفقا لتاريخ السفر حتي تتمكن الغرفة من القضاء علي تكدس المعتمرين داخل مكاتب الشركة بمختلف المحافظات.

واكد ان الشركة ستحدد مواعيد اخذ البصمة وفقا لمواعيد السفر. وطالب الشركات بالالتزام بتواريخ السفر الفعلية عند تقديمها الطلبات لشركة تساهيل حتي لا تتعرض لجزاء في حالة ثبوت تلاعب الشركات في تاريخ السفر.

وقال تركي إن الغرف تواصلت مع شركات الطيران المختلفة لمساندة شركات السياحة في الازمة وعدم تحميلها اي انواع من الغرامات نتيجة تعديل او تغير مواعيد الحجوزات الخارج عن ارادة الشركات.. مضيفًا ان الغرفة رصدت عددًا من شركات السياحة يروجون للحج السياحي من خلال اعلانات علي وسائل التواصل الاجتماعي بأسعار اقل من الاسعار المعلنة من قبل وزارة السياحة لجذب اكبر عدد من جوازات المواطنين لتقديمها لقرعة الحج السياحي عن طريق حرق الاسعار علي حساب الشركات الجادة.

اعلن عن قيام الغرفة بانشاء وحدة مراقبة السوق للحد من مثل هذه السلبيات التي تؤثر سلبا علي سمعة الشركات الجادة والملتزمة مؤكدًا ان الغرفة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد اي شخص غير مسجل بوزارة السياحة يقوم بنشر اعلانات عن برامج الحج في وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا علي القطاع السياحي وحقوق المواطنين.



السلع من المصنع إلي المستهلك بتخفيضات 20%

سوبر ماركت أهلا رمضان.. الوسطاء يمتنعون

المصيلحي: 450 ألف شنطة بأسعار 80 و110 جنيهات

السكر بـ 850 قرشًا بدلًا من 950 و12 ألفا ذبيحة بـ85 جنيها للكيلو قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تخفيض أسعار السكر بمقدار جنيه ليصل إلي 850 قرشًا بدلًا من 950 قرشًا علي الكميات المطروحة بمعرض "سوبر ماركت" "أهلا رمضان" والبالغة 66 الف طن كما يشمل التخفيض شنطة رمضان المطروحة بكميات 450 الف شنطة وتخفيض أسعار البلح الشعبي بـ 9.5 جنيه مقابل 10 جنيهات والفاخر بـ15.5 جنيه مقابل 16 جنيها طوال فترة المعرض والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 10 حتي 16 مايو المقبل.

أعلن المصيلحي في مؤتمر صحفي بمناسبة اطلاق معرض "سوبر ماركت اهلا رمضان" بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات واللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة الغذائية وأيمن سالم منظم المعرض ومشاركة أكثر من 250 شركة ومنتجًا عن طرح كميات اكثر من العام الماضي من السلع الاساسية كالتالي 12 الف ذبيحة حية و66 الف طن سكر و7500 طن دواجن و128 طن اسماك و935 الف كرتونة مسليات صناعية وطبيعية.

ذكر وزير التموين أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة شركاتها التابعة ومنتجاتها في معرض سوبر ماركت يؤدي إلي تخفيضات كبيرة علي معروضات الشركات التابعة تتراوح ما بين 15% إلي 20% مشيرا إلي تثبيت اسعار اللحوم السودانية عند مستوي 85 جنيهًا للكيلو وتثبيت اسعار الدواجن عند مستوي 17 جنيهًا للكيلو بالإضافة إلي طرح العديد من اصناف السلع الغذائية التي تحتاجها الاسر المصرية.

من جانبه قال اللواء علاء فهمي. رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه سيتم توفر شنطة رمضان بسعرين 85 جنيها و110 جنيهات بحسب كميات كل شنطة.

موضحًا أنها تشمل كيلو سكر و800 جرام زيت و2 كيلو ارز وعبوة صلصة وكيلو سمن وكيلو بلح والشاي والعدس. بحيث تختلف كميات الشنطة وفقا للسعرين.

واشار فهمي إلي انه يتم توفير السلع الاساسية لأهالي شمال سيناء بشكل دوري حيث يتم اطلاق 3 قوافل اسبوعيا ايام السبت والثلاثاء والخميس، بهدف توفير السلع لتخفيف المعاناة خلال العملية الشاملة سيناء 2018.

قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن اسعار السلع انخفضت هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع قيمة الجنيه بنسبة 7% بالإضافة إلي تراجع الاسعار العالمية.

واوضح ايمن سالم. رئيس الشركة المنظمة للمعرض. أن "سوبر ماركت اهلًا رمضان" يقام هذا العام علي مساحة 15 الف متر مربع. ومن المتوقع ان يستقبل اكثر من مليون زائر يوميًا طوال فترة اقامته. وتتنافس الشركات العارضة بمنتجاتها المتنوعة ذات الجودة العالية لجذب المستهلكين كما يعد المعرض حلقة الوصل المباشر بين المصنع او المستورد والمستهلك دون وسطاء او حلقات بهدف تخفيض التكلفة وتقديم السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الاعباء علي الاسر المصرية.



الوطن

«صحة النواب» تناقش قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية الأسبوع المقبل تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، منتصف الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية المقدم من الحكومة الذى يتضمن 12 فصلًا تضم 35 مادة تنظم تعريفات القانون وأحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية وآليات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية واللجان المؤسسية والهيئات القومية الرقابية التابعة له ومراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعى البحث الطبى والتعليق والإنهاء المبكر للبحوث الطبية والمسئوليات والعقوبات حال مخالفة هذا القانون.

وقال النائب محمد العمارى لـ«الوطن» إن هذا المشروع من المشروعات المهمة التى تحتاج إلى كثير من جلسات الاستماع مع المختصين للمناقشة والاتفاق على صياغات دقيقة يتم من خلالها حماية البيانات الخاصة بمرضى التجارب السريرية، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة يعملون الآن على قراءة هذا المشروع، حتى يتسنى لهم المناقشة مع الجهات الحكومية التى سيتم دعوتها.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون المقدمة من الحكومة، التى تنفرد «الوطن» بنشرها، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض فى المجتمع، ووضع سياسة صحية مبنية على الدليل وحماية المبحوثين فى الأبحاث الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم وتعزيز الفائدة المرجوة من البحوث الطبية بتوفير رعاية متميزة وترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.

وتضمن المشروع الإجراءات والواجبات الملقاة على الباحث الرئيسى أثناء إجراء البحث الطبى وتوضيح كيفية استخدام العينات البشرية فى مجال التجارب التى تشمل جميع المواد البيولوجية ذات الأصل البشرى، بما فى ذلك الأعضاء والأنسجة وسوائل الجسم والأسنان والشعر والأظافر والأنسجة المستحدثة من خلايا تم عزلها من جسم الإنسان، وأيضًا المواد المستخرجة من الخلية مثل الأحماض النووية والريبوسومات وغيرها.

وأناط مشروع القانون بوزير العدل الاتفاق مع الوزير المختص بالصحة لمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الفعالين على تنفيذ أحكام هذا القانون بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه والقرارات المنفذة له والمتعلقة بأعمال وظائفهم.

وتضمنت المواد من «22 إلى 26» التزامات راعى البحث الطبى وجواز الاستعانة بالمختصين فى مجال البحوث الطبية لأداء واحد أو أكثر من التزامات أو مهام البحث الطبى والتعليق والإنهاء المبكر للبحوث الطبية وأحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية وخطوات استخدامها دون الحصول على موافقة من المبحوث أو ممثله القانونى ومراعاة أحكام القوانين ذات الصلة وتخزينها أو المواد الفائضة منها بعد الانتهاء من البحث الطبى دون الحصول على موافقة أو خروج عينات بشرية تختص البحوث خارج الدولة لأى غرض، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للبحوث الطبية واشتراطات الجهة البحثية.

وتضمن القانون إنشاء المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية بحيث تمنح له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرار بتشكيله من الوزير المختص بالصحة ويتولى إعداد الضوابط واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته وبياناته ومراجعتها وفق لما تقتضيه المصلحة الوطنية والمستجدات العلمية الدولية.

وخصص القانون 9 مواد للمسئولية والعقاب بحيث يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين، وإذا ترتب حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، فيما تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أى جهة بحثية أجرت بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون توافر شرط من اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها فى القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ساهم بأى صورة كانت فى خروج عينات بشرية تستخدم فى الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول على الموافقات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون.

الشروق:

«دعم مصر» يرجح تعديلاً وزراياً يشمل 9 حقائب رجح ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية فى مجلس النواب، حدوث تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة المقبلة، قد يصل إلى تغيير 9 حقائب، لكنه أشار إلى أن موعد هذا التعديل، لن يتم قبل أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية فى مجلس النواب قبل الثالث من يونيو المقبل.

وقال مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف «دعم مصر» فى تصريحات لـ«الشروق»، إن تكليف رئيس الجمهورية لرئيس وزراء جديد أو الإبقاء على شريف إسماعيل من اختصاصه فقط دستوريا، مضيفا أن «إسماعيل قام بأداء جيد خلال الفترة السابقة ومازال يعطى على الرغم من ظروفه الصحية».

وأضاف مرشد: «هناك وزارات فى الحكومة الحالية تحتاج إلى ضخ دماء جديدة، وهناك وزارات تؤدى عملها بشكل جيد، لكن هناك ملحوظة عامة عليهم تتمثل فى أنهم غير ملتزمين ببرنامج الحكومة».

ورجح الأمين العام للائتلاف أن تشمل التغيرات المرتقبة فى حكومة إسماعيل، 9 وزارات هى التنمية المحلية والتعليم والصحة والزراعة والرى والسياحة والثقافة والبترول والتضامن الاجتماعى»، مشيرا إلى أن وزارة التموين واجهت مشكلات كثيرة فى البداية ولكن الأمور انتظمت إلى حد كبير.

وذكر مرشد، أن وزارات «الشباب والرياضة والكهرباء والإسكان والتخطيط والاستثمار والخارجية تميزت بأداء جيد، أما وزارة النقل فالوزير لديه فكر جيد ولكن التطبيق على الأرض به مشكلات»، لافتا إلى أن «وزارتى القوى العاملة والهجرة أداؤهما معقول».

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، أساء لجميع النواب وكذلك للصعيد، مضيفا: «إساءتان فى الرأس توجع»، متوقعا بنسبة كبيرة أن يتم تغييره فى التشكيل القادم.

من جانبه، توقع النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن تقدم الحكومة استقالتها بالكامل بعد أداء رئيس الجمهورية اليمين بالبرلمان قبل 3 يونيو، وبعدها يشكل الرئيس السيسى حكومة جديدة بمن يريد ويتم عرضها على مجلس النواب.

وحول موقف البرلمان من وزير التنمية المحلية، قال بكرى لـ«الشروق»: «حتى الآن لم يحسم الأمر بشأن مطالبات النواب بإقالته، ولم نتلق سوى اعتذار ممثل الحكومة المستشار عمر مروان، ولكن مازال البرلمان يغلى، فلا يصح أن يتم التعامل بهذا النهج مع أى نائب بالبرلمان من قبل أى وزير بالحكومة، وهذه تصرفات غير مسئولة ولن تمر مرور الكرام».



الأخبار:

السيسي لـ « سليم الجبوري»: مصر تدعم وحدة وأمن العراق أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الداعم لوحدة العراق، ومساندتها لجهود استعادة الأمن والاستقرار علي كامل أراضيه، وتعزيز تماسك نسيجه المجتمعي في إطار موحد من المواطنة، وشدد الرئيس السيسي علي انفتاح مصر للتعاون مع العراق في جميع المجالات الثنائية، فضلًا عن استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بهدف تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية في ظل الأزمات الإقليمية التي تواجه الأمة في الوقت الراهن.

وأشار السيسي إلي أن الأزمات الإقليمية الحالية تفرض أهمية ترسيخ وحدة الصف ونزع فتيل الطائفية والمذهبية، وذلك في إطار المحددات والمبادئ الثابتة لسياسة مصر القائمة علي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والالتزام بقيم الأمانة وعدم التآمر.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، ووفدًا من أعضاء المجلس بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير العراقي بالقاهرة.. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجبوري وجه التهنئة الي الرئيس بمناسبة إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية.

وأشار إلي ما عكسته نتائج الانتخابات من المكانة التي يحظي بها الرئيس لدي الشعب المصري، وثقته في قيادته لمصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، وأشاد بما حققته مصر مؤخرًا من نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهاب والانتصار عليه. كما أعرب عن شكر وتقدير الشعب العراقي لمواقف مصر قيادة وشعبًا الداعمة لبلاده، وأكد ما تمثله مصر باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

خبراء ونواب يحللون خطاب الرئيس بعد الفوز: رسالة واضحة أن القادم أفضل بعد إعلان فوزه بولاية ثانية، خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي بخطاب إلي الأمة يتوجه فيه بالشكر للمصريين جميعًا، واتسم خطابه بالحب والود، وبعث برسائل أمل وتفاؤل لجموع الشعب، وأرسل إليهم البشري باستكمال باقي الإنجازات التي بدأها في الفترة الأولي.. ووعدهم بأن يظل علي عهده معهم مخلصًا في عمله غير مدخر لجهد وساعيًا لبناء مؤسسات الدولة بكل قوة.. الخبراء قاموا بتحليل مضمون خطاب الرئيس.

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن خطاب الرئيس يدعو إلي بناء الدولة، ويؤكد مساندة الشعب له في استكمال مراحل البناء لأن ثقته في الشعب الذي ملأ طوابير الانتخابات غير محدودة.

وأضاف أن الرئيس تحدث بكل ديمقراطية عندما قال: بهذه المناسبة العظيمة أتوجه بالشكر والتقدير للسيد موسي مصطفي موسي. وأكد أن مشهد المشاركة في الانتخابات لكل أطياف المجتمع كان مبهرًا، وأشار إلي أن المرأة المصرية كانت في مقدمة الصفوف في الانتخابات الرئاسية.

من جانبه أوضح الدكتور سعيد صادق استاذ الاجتماع السياسي ان الخطاب الذي توجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي يكشف عن مدي الحب المتبادل بين الرئيس وشعبه.

وطالب النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جموع الشعب المصري، بالاستمرار في دعم ومساندة الرئيس للوصول بسفينة الوطن إلي بر الأمان، وتحقيق التنمية الحقيقية التي نسعي إليها.

وأشار النائب إلي أن الرئيس في كلمته الأولي بعد إعلان فوزه بالرئاسة، ركز علي دور الشعب، ووقوفه إلي جانب الوطن في الظروف العصيبة، مؤكدا أن الشعب المصري أثبت للعالم إخلاصه لوطنه في كل الظروف الصعبة التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

وأكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الخطاب الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول كل الملفات، التي تشغل بال المصريين في هذه المرحلة من عمر الوطن.

وأشار النائب، إلي ما ذكره الرئيس باعتزازه بكل طوائف الشعب المصري، خصوصا في قدرتهم علي تحدي الصعاب والوقوف إلي جانب الوطن دائما من أجل النهوض به، ومواجهة كل دعوات الفتنة التي يسعي إليها أعداء الوطن.