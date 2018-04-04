حارس يوفنتوس الإيطالي: رونالدو وميسي مثل مارادونا وبيليه

يشعر جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس الإيطالي، بخيبة الأمل بعد الخسارة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد على ملعبه في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقال "بوفون" في تصريحات لـ «ميدياست بريميوم» عقب المباراة "رأينا ما كان عليه رونالدو وهو هكذا دائما، لاعب ذو مستوى استثنائي وهو مع ميسي يحققان أكبر الإنجازات ، هذا يعني أن قيمتهما تقارن بمارادونا وبيليه بسبب قدرتهما على حسم المباريات والبطولات لفريقيهما".





وواصل "الأخطاء يمكن أن تحدث، أن تلعب أمام فريق أبطال رائع، يجبرك على أن تكون أقل خطورة من المعتاد، وهذا بسبب أنك تواجه الأفضل فنحن نتحدث عن لاعبين يسجلون 500 هدف".



