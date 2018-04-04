مصادر طبية: توقعات بارتفاع عدد ضحايا هجوم «يوتيوب»

توقعت مصادر طبية أمريكية في كاليفورنيا ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بالقرب من مقر يوتيوب في كاليفورنيا إلى خمسة مصابين.





واستقبلت مستشفى سان فرانسيسكو عددا غير محدد من المصابين، في حين أشارت شرطة مدينة سان برونو أن هناك شخصاً طليقاً يطلق النار في المنطقة ولم يتم إيقافه حتى الآن، وأشاروا إلى أنهم تلقوا عدة مكالمات استغاثة من المواطنين.