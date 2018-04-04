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أخبار العالم

مصادر طبية: توقعات بارتفاع عدد ضحايا هجوم «يوتيوب»

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 12:19 ص
هجوم على مقر يوتيوب
هجوم على مقر يوتيوب
حنين الشريف
توقعت مصادر طبية أمريكية في كاليفورنيا ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بالقرب من مقر يوتيوب في كاليفورنيا إلى خمسة مصابين.

واستقبلت مستشفى سان فرانسيسكو عددا غير محدد من المصابين، في حين أشارت شرطة مدينة سان برونو أن هناك شخصاً طليقاً يطلق النار في المنطقة ولم يتم إيقافه حتى الآن، وأشاروا إلى أنهم تلقوا عدة مكالمات استغاثة من المواطنين. 

وأظهرت لقطات تليفزيونية العاملين في مبنى يوتيوب وهم يغادرونه في طابور ويرفعون أذرعهم لأعلى حتى تتمكن الشرطة من تفتيشهم..  وحاصرت الشرطة المنطقة.

ولم يرد المسئولون في يوتيوب على الرسائل الإليكترونية أو المكالمات التليفونية التي تتدفق على الموقع وإدارته.

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