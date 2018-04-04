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منوعات

«سناب شات» تفتتح فرعًا جديدًا في السعودية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
وكالات
تستعد شركة "سناب شات" لافتتاح فرع لها داخل المملكة العربية السعودية، بعد ما أجرت عدة خطوات للحصول على الموافقة وتدشين فرعها الأول فى المملكة والشرق الأوسط.

اشتهرت منصة التواصل الاجتماعي بدرجة كبيرة جعلتها تتفوق على منافسيها من "فيسبوك" و"انستجرام"، هو الذى بدا واضحًا تمامًا فى اقتباس ميزاتها لمحاولتهما جذب مستخدميها من جديد. 

من المتوقع أن يكون مقر الشركة فة "الرياض"، بعد إبرام صفقة تطوير محتوى مع مؤسسة "مسك" التي أسسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2011، لتمكين المجتمع من التعلم والتطور والتقدّم في مجالات الأعمال والمجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية.

علق خبراء عن الأمر أن المملكة بمثابة هدف كبير لـ"سناب شات"، نظرًا لأن نسبة الشباب تمثل 70% من سكانها، بالإضافة لقوتها الاقتصادية بين الأشقاء العرب، وشعبية "سناب شات" الطاغية بين الشباب السعودي.

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