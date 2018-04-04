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رياضة

رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويعتلي صدارة هدافي العالم لأول مرة هذا الموسم

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
قفز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صدارة قائمة هدافي العالم للموسم الحالي، بعد ما سجّل هدفين لفريقه ريال مدريد الإسباني في مرمى يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 39 هدفاً ليتفوق على النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي والذي يمتلك 37 هدفاً ليتراجع إلى المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي العالم هذا الموسم.

ويتفوق "صلاح"، على رونالدو في عدد الأهداف التي صنعها، حيث صنع "صلاح"، 12 هدفًا هذا الموسم، بإجمالي 49 هدفًا، فيما صنع رونالدو 7 أهداف فقط بإجمالي 46 هدفًا.

ويأتي الثنائي الإيطالي شيرو إيموبيلي، هداف لاتسيو الإيطالي، والبرازيلي جوناس هداف بنفيكا البرتغالي، في المركزين الثالث والرابع ولكل منهما 36 هدفًا.

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