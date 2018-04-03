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أخبار العالم

زوج صحفية "رويترز": إيران تستخدم زوجتي كورقة ضغط لمساومة بريطانيا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:44 م
نازنين زاجري
نازنين زاجري
قسم الخارجي
اعتقلت نازنين زاغري المواطنة الإيرانية البريطانية قبل عامين، أثناء تواجدها بالمطار بعد نهاية رحلتها في إيران، حيث كانت تعمل لدى وكالة أنباء "رويترز" البريطانية، وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم أمنية.

صرح ريتشارد راتكليف زوج نازنين زاجري، اليوم، بأن إيران تستخدم زوجته كورقة ضغط على الحكومة البريطانية من أجل مساومتها على دفع ديونها لإيران.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "راديو فردا" قال راتكليف خلال حوار له معها، إن زوجته ليست مسجونة بسبب ما فعلته، بل هي مسجونة بسبب ما لم تفعله الحكومة البريطانية، حيث لم تقم الحكومة البريطانية بسداد ديونها بسبب خلاف بين الحكومتين حول فائدة هذا الدين، وأضاف أن تلك الديون تعود لأسلحة اشترتها بريطانيا من إيران قبل ثورة 1979 التي أطاحت بشاه إيران.

ويذكر أن بريطانيا نفت في نوفمبر 2017، وجود أي علاقة من بين الدين طويل الأمد الذي تدين به بريطانيا لإيران، ومصير السجينة نازنين زاجري.

وكان بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد صرح في الـ26 من فبراير الماضي، بأن قضية زاغري لم تؤثر على العلاقات المالية مع الشركات البريطانية، وأنها قضية قانونية قضائية لا علاقة لها بالعلاقات الإيرانية البريطانية.

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