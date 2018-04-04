عبدالمحسن سلامة: الإعلام يلعب دورًا تنويريًا بجهود الحكومة.. فيديو

قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الإعلام المصرى كان أحد أسباب نجاح المشهد فى الانتخابات الرئاسية، مبينًا أن الإعلام يلعب دورًا تنويريًا بجهود الحكومة لصالح المواطنين.
وأضاف "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الإعلام المصرى استطاع تجاوز مراحل شهد فيها فوضى على كل المستويات، ولم تعانِ الصحافة والإعلام قدر ما عانت عقب 2011، مشيرًا إلى صعوبة المعادلة التى تجمع بين استمرار الصحف وتحقيق أرباح، معلقًا: "هناك صحف لولا مواقفها المحترمة تجاه الوطن والشعب لأغلقت أبوابها بسبب الخسائر المالية".