عبدالمحسن سلامة: الإعلام يلعب دورًا تنويريًا بجهود الحكومة.. فيديو

قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الإعلام المصرى كان أحد أسباب نجاح المشهد فى الانتخابات الرئاسية، مبينًا أن الإعلام يلعب دورًا تنويريًا بجهود الحكومة لصالح المواطنين.



