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اقتصاد

البورصة: 47.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول خلال شهر مارس

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:01 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية، خلال شهر مارس الماضي، نحو 47.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 9,039 مليون ورقة منفذة على 752 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 33.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5,147 مليون ورقة منفذة على 579 ألف عملية خلال الشهر السابق عليه.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 28.1 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 25.6 مليون ورقة منفذة على 4,401 عملية خلال الشهر.

وقد استحوذت الأسهم على 90.84 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.16 % خلال الشهر.

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