ريال مدريد يلحق رقمًا كارثيًا بـ يوفنتوس في ملعب «أليانز ستاديوم»

ألحق ريال مدريد الإسباني رقمًا كارثيًا بيوفنتوس الإيطالي، بعدما سحقه داخل ملعبه "أليانز ستاديوم" اليوم الثلاثاء، بثلاثية نظيفة في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن يوفنتوس تلقى أكبر هزيمة داخل ملعبه الجديد الذي انتقل إليه في سبتمبر عام 2011، في مختلف البطولات.



وبهذه الخسارة، تكون فرص يوفنتوس في العبور لنصف نهائي أبطال أوروبا، شبه مستحيلة، قبل مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء المقبل.