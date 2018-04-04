محاولات لإقناع حسام غالي بالتراجع عن الاعتزال

رفض حسام غالي كابتن الفريق ولاعب الوسط بالأهلي كل الضغوط التي تمارس عليه طوال الساعات الأخيرة بالتراجع عن قرار اعتزاله الذي أعلنه قبل شهرين من الآن.





وحاولت إدارة النادي والجهاز الفني الضغط علي "غالي" بعد المستوي الرائع للاعب الذي ظهر بوضوح في المباراتين الأخيرتين خاصة مع عرض عبدالله السعيد للبيع أو الإعارة وهو الوحيد الذي يستطيع أن يقدم دور مركز (9) علي أفضل ما يكون لحين نضوج ناصر ماهر وأحمد حمدي بالشكل الكافي.



