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رياضة

محاولات لإقناع حسام غالي بالتراجع عن الاعتزال

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:21 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
رفض حسام غالي كابتن الفريق ولاعب الوسط بالأهلي كل الضغوط التي تمارس عليه طوال الساعات الأخيرة بالتراجع عن قرار اعتزاله الذي أعلنه قبل شهرين من الآن.

وحاولت إدارة النادي والجهاز الفني الضغط علي "غالي" بعد المستوي الرائع للاعب الذي ظهر بوضوح في المباراتين الأخيرتين خاصة مع عرض عبدالله السعيد للبيع أو الإعارة وهو الوحيد الذي يستطيع أن يقدم دور مركز (9) علي أفضل ما يكون لحين نضوج ناصر ماهر وأحمد حمدي بالشكل الكافي.

ولا يزال حسام غالي يري أنه يعتزل والجماهير تطلب منه الاستمرار فهو حسب تصريحاته السابقة قد قضي 18 عاماً كلاعب محترف في أفضل الفرق وعلي رأسها البيت والمكان الذي يعشقه وهو الأهلي، ولكن الضغوط الكبيرة ومطالب الجماهير والأعضاء والجهاز الفني خاصة حسام البدري المدير الفني الذي أعلن صراحة رغبته في بقائه ربما تكون سببا في تراجع اللاعب عن قرار الرحيل وهو يدرسه بعناية شديدة خاصة مع علمه بأن تجديد تعاقده لموسم آخر قد يكون سببًا في القيد الأفريقي وتحقيق حلمه بالاعتزال وهو متوجًا بلقب دورى الأبطال واللعب في مونديال العالم خاصة أن هناك حالة من الاستقرار ينعم بها فريق الكرة حاليًا في ظل القيادة الفنية لمحمود الخطيب.

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