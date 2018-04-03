عصام خليل: ما شهدته مصر خلال حكم السيسي إنجاز وإعجاز

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الشعب المصري أذكي من شعوب العالم، يليه الصينين، وهذا ليس تحيز لوطنى، ولكن من حكم تعاملاتي مع عدد كبير من جنسيات العالم بعملي الخاص.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم ، أن مصر تحتاج لإعادة صياغة وبناء واستعادة الشخصية المصرية، خلال الـ4 سنوات، لتحقيق المزيد من الإنجازات، موضحا أننا لدينا مشكلة أن سقف توقعاتنا وأحلامنا أكثر من الواقع، وعدم الثقة في أنفسنا والآخرين.



وتابع خليل أن ماحدث في مصر خلال السنوات الأربعة الماضية بعهد الرئيس السيسي، إنجاز وإعجاز فيما يتعلق بالبنية الأساسية.

