الغزل والنسيج: فترة حكم السيسي الأولى كانت للتأسيس والإصلاح والبناء

قال الدكتور أحمد مصطفى، وكيل اتحاد الصناعات ورئيس شركة القابضة للغزل والنسيج، إن السنوات الأربع السابقة في عهد الرئيس السيسي كان العمل من أجل التأسيس والإصلاح والبناء.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم، أن مصر تحتاج لإعادة النهوض بالصناعة المصرية لزيادة فرص العمل والنهوض بالاقتصاد، مضيفًا أن الفترة المقبلة تحتاج لتكاتف جميع أطياف الشعب المصري.





وتابع "مصطفى" أن وثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة كانت أول وأهم الحوافز المقدمة للعمال.



