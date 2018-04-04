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رياضة

اليوم.. الأهلي يكشف عن البطولة الدولية للسفارات في مؤتمر صحفي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:26 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر النادي بالجزيرة؛ للكشف عن تفاصيل بطولة الأهلي الدبلوماسية التي تنطلق على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد يوم 13 أبريل الجاري، وتقام المباريات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع.

ويُنظم النادي هذه البطولة بالشراكة مع السفارة الألمانية بالقاهرة بمشاركة 24 فريقًا من هيئات مختلفة، وأكد المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة والمُكلّف من المجلس بالإشراف على هذه البطولة، إن الهدف الأساسي من وراء إقامتها هو استكمال الدور الوطني للأهلي كأحد المؤسسات الوطنية في الدولة التي تعمل دائمًا على إظهار الصورة الحضارية للبلاد والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.

ومن جانب آخر، قال هشام مرزوق مدير ومنسق عام البطولة والمُكلّف من السفارة الألمانية بالإشراف على تنظيم هذا الحدث مع إدارة النادي أن هذه هي المرة الأولى التي تُقام فيها هذه البطولة باسم الأهلي، موضحًا أن السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي سيحضر المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء المقبل كما سيحضر المؤتمر سفراء آخرون أمثال السفير الروسي والهندي والأرجنتيني ونواب سفراء كندا وفرنسا وغيرهم.

وأكد هشام مرزوق أن هناك اتفاقا مع المهندس خالد مرتجي على إقامة مباراة بين نجوم الأهلي القدامى وفريق يضم أفضل لاعبي البطولة قبل المباراة النهائية، مؤكدًا على أن البطولة سوف تشهد مشاركة هيئات دبلوماسية كُبرى أمثال؛ الخارجية المصرية، الأمم المُتحدة، جامعة الدول العربية، وسفارات كلٍّ من؛ ألمانيا، روسيا، الأرجنتين، فرنسا، هولندا، إسبانيا، إيطاليا، أمريكا، البرازيل، الهند، اليابان، استراليا، كندا، الكونغو، النيجر، كوت ديفوار، انجلترا، فيتنام، كازخستان وماليزيا.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفي اليوم عدد من مسؤولي الرياضة المصرية على رأسهم المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بجانب السفير الألماني في القاهرة.

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