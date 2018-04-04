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رياضة

ريال مدريد يلحق بـ يوفنتوس هزيمة لم تحدث على ملعبه منذ 19 عامًا

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:10 ص
صدى البلد
حقق فريق يوفنتوس الإيطالى رقمًا سلبيًا جديدًا، بتلقيه ثلاثة أهداف على أرضه ووسط جمهوره للمرة الأولى منذ 19 عامًا، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم "تورينو"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد فى كسر صمود يوفنتوس لـ19 عامًا، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، عن طريق ثنائية لرونالدو وهدف للبرازيلي مارسيلو فييرا.

يذكر ان السيدة العجوز لم يخسر بثلاثية نظيفة منذ عام 1999، فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد فى نصف نهائى والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثية مقابل هدفين.

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